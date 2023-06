"L'assenza di Conte dal Pride dimostra è che è un finto progressista". Parla Magi

Il fatto che il leader del M5s non parteciperà alla manifestazione Lgbtq+ “ha un forte valore politico”. Per il segretario di +Europa, l'ex premier "è una figura spregiudicata, capace in politica delle capovolte più ardite: ora cerca di coprire il campo cattolico"

“La cosa incredibile è che qualcuno abbia pensato sul serio potesse essere un riferimento per i progressisti”. Riccardo Magi, segretario e deputato di +Europa, non è stupito. “Non è una novità che il M5s sia un partito che ha la pretesa di coprire un po’ tutto e il contrario di tutto”. Due giorni fa Giuseppe Conte ha spiegato che non parteciperà al Gay Pride. “Non vado neanche a compleanni e matrimoni”, ha dichiarato buttandola sul ridere. Per Magi però questa assenza “ha un forte valore politico” perché, dice, l’evento “riveste un significato particolare: in Europa i diritti delle comunità Lbtq+ sono uno dei punti su cui si è esercitata la pressione delle democrazie che diventano illiberali e scivolano verso le autocrazie. Dall'Ungheria alla Polonia, le forze politiche autoritarie partono sempre da queste discriminazioni per costruire le loro identità”.