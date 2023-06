La surrogata e il pride dei faziosi, da entrambe le parti

La giunta regionale del Lazio ha ritirato il patrocinio al Gay pride di Roma perché gli organizzatori hanno diffuso manifesti a sostegno dell’utero in affitto. La manifestazione di una parte della comunità che vuole affermare il suo diritto a non essere discriminata è meritevole di sostegno da parte delle istituzioni, che hanno il dovere di affermare anche in questo caso l’eguaglianza di diritti di tutti i cittadini. La scelta degli organizzatori della manifestazione di sostenere una pratica, quella della procreazione surrogata, che divide anche il mondo omosessuale, come dimostrano le posizioni contrarie assunte da numerose associazioni di lesbiche, cambia un po’, forse troppo, il senso dell’iniziativa. Questo fornisce l’argomento (o il pretesto) per prendere le distanze dall’iniziativa da parte di chi non è già in partenza entusiasta di sostenerla. Insomma c’è un certo grado di strumentalizzazione da ambo le parti.

