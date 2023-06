Le nozze del potere. Passeggiata smaliziata al matrimonio di Italo Bocchino

Ci siamo intrufolati a una cerimonia da sballo per capire qualcosa di più sulla nuova destra. Sulla sua possibile egemonia. Sulle sue radici. Sul suo network. Sulla sua trasversalità

Ronciglione (Viterbo). Il Royal wedding è stato una patacca. Il matrimonio dei Ferragnez una robetta. L’unico vero grande matrimonio è l’Italo Bocchino wedding, 10 giugno 2023, Villa Lina, Ronciglione. In nome della legge vi dichiariamo che Italo ci ha detto sì: “Vi invito al mio matrimonio con Giusi”. Giusi è Giuseppina Ricci ed è bella come Grace Kelly. Gli toglie pure le rughette sul viso ogni tre settimane. E’ chirurga estetica. Lui è il principe della destra, l’allievo di Pinuccio Tatarella, il fratellino di Gianfranco Fini, il solo che tiene testa ad Andrea Scanzi a Otto e mezzo. Lo tritura. Giorgia Meloni ogni volta che lo vede in video sbarluccica: “Con dieci Italo, io mi prendo pure l’Europa”.