Nella destra di governo più del modello Orbán vale il modello Insegno

Attenti agli uomini da piazzare, piuttosto che a trasformare l’Italia in una succursale dell’Ungheria. Ma l’opposizione ancora non se ne rende conto. Perché quelle su Corte dei conti e Consulta non possono essere considerate mosse autoritarie

Più modello Pino Insegno che modello Viktor Orbán. Sono giorni che gli oppositori del governo Meloni cercano di portare acqua al mulino di una tesi spericolata. E la tesi è quella che sapete: più passa il tempo e più il governo Meloni tende maledettamente a somigliare al governo Orbán. Questo giornale, il giorno dopo le elezioni, il giorno dopo la vittoria del centrodestra, il giorno dopo l’affermazione storica della destra nazionalista, ha scelto di sintetizzare, con un titolo a tutta pagina, l’affermazione di Giorgia Meloni in un modo brutale, che forse ricorderete: “Buongiorno Ungheria”. Ma a quasi nove mesi da quella data si può dire che la trasformazione dell’Italia in una succursale dell’Ungheria non c’è stata. E visto quello che è successo in questi mesi, il parallelismo tra i due paesi fa sorridere. Fa sorridere per quello che l’Italia ha fatto vedere in politica estera, mettendo in campo una linea di non ambiguità sulla Russia che l’Ungheria di Orbán ha invece avuto. Fa sorridere per quello che l’Italia ha fatto vedere sul fronte dell’indipendenza energetica, scegliendo a differenza dell’Ungheria di emanciparsi dall’approvvigionamento russo.