Non solo la Corte dei Conti: dai Tar al Consiglio di stato, i magistrati che bloccano la politica

Camillo Benso conte di Cavour aveva le idee chiare: “Bisogna concentrare il controllo preventivo e consuntivo in un magistrato inamovibile”, sosteneva già nel 1852, pensando di trasformare la rugginosa monarchia sabauda in un moderno regime liberale. La morte lo colse un anno prima che il nuovo stato unitario istituisse la Corte dei conti da lui propugnata sul modello napoleonico. Dopo 161 anni, Giorgia Meloni sfida persino Cavour? Non è la sola né l’unica. I cronisti politici rievocano le ire funeste di Matteo Renzi contro la Corte dei conti, la Ragioneria e persino il Consiglio di stato che facevano le bucce ai provvedimento del suo governo. Niente lacci né impacci. Il commissario del popolo sovrano deve rispondere solo alla volontà generale che è chiamato a interpretare. Nel secolo dei populismi torna Rousseau mentre va in pensione Montesquieu? I cattivi maestri dei nostri giorni la pensano così, ma continuano a essere vittime del passato. E se invece gettassimo lo sguardo, la mente, il cuore verso il futuro? Avanziamo una modesta proposta, meno provocatoria, senza dubbio meno cruenta di quella ideata da Jonathan Swift: invece che ai magistrati, affidiamo il controllo su come viene usato il denaro dei contribuenti all’intelligenza artificiale. Se ha saputo trovare un antibiotico in grado di debellare batteri ritenuti invincibili, se ha vinto agli scacchi sacrificando subito la regina, con l’incredula meraviglia di Garry Kasparov, volete che non sappia come sbloccare il Pnrr? Un metodo onesto, facile, anche se non poco costoso.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE