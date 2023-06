Il pacifismo dell'Anpi: attaccare il “bellicista” Draghi per colpire Mattarella

La segreteria dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia (Anpi), ha emesso un comunicato in cui, dopo aver condannato “la recentissima decisione del Parlamento europeo di destinare fondi del Pnrr e del Fondo sociale europeo alla costruzione e all’acquisto di munizioni”, afferma di leggere “con sconcerto le recenti dichiarazioni di Mario Draghi in merito alla guerra in corso. Affermare che ‘non vi è alternativa per gli Stati Uniti, l’Europa e i loro alleati ad assicurare che l’Ucraina vinca questa guerra’ vuol dire vanificare qualsiasi tentativo di soluzione diplomatica”. Viene da pensare che i partigiani, che impugnarono le armi per combattere l’occupazione tedesca appoggiata dalle milizie fasciste, forse faticherebbero a riconoscersi in questa affermazione “pacifista” a senso unico. D’altra parte sostenere che una vittoria dell’Ucraina aggredita vanificherebbe la “soluzione diplomatica” equivale a dire che questa si deve basare su una sconfitta degli aggrediti e un mantenimento dell’occupazione russa dei suoi territori.

