Contro il metodo Anac. Serve il coraggio di rischiare, anche sul Ponte sullo Stretto

Per l'Autorità anti corruzione l’unico modo di realizzare l'opera è affidarla allo stato per evitare che vi possano essere delle truffe. Ma il rischio per l'Italia è considerare progressivamente l’immobilismo come l’unica forma di legalità consentita

E se il rischio più grande per l’Italia fosse quello di non avere il coraggio di rischiare? Le parole cupe consegnate ieri mattina alla Camera dal presidente dell’Autorità anti corruzione Giuseppe Busia sul tema del Ponte sullo Stretto di Messina rappresentano un’occasione ghiotta per mettere a fuoco un tema importante che riguarda un grande tabù italiano. Il tabù in questione coincide con l’istinto naturale coltivato da un pezzo non irrilevante della burocrazia del nostro paese a mettere costantemente l’Italia di fronte a una verità amara: considerare progressivamente l’immobilismo come l’unica forma di legalità consentita, compatibile con la natura maligna e truffaldina del nostro paese.