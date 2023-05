Perché l'Ue sbaglia a voler replicare lo schema Anac a livello europeo 

La Commissione europea è in procinto di approvare un pacchetto anticorruzione ambizioso e articolato: ambizioso, perché volto a contrastare la corruzione a livello globale; articolato, perché consta, oltre che di una comunicazione, di una proposta di direttiva e di un’altra proposta, per l’adozione di un regolamento, cioè di un atto normativo vincolante per tutti i paesi membri dell’Ue. Nel novero delle misure prospettate, vi sono la costituzione di un organismo etico indipendente e la previsione di nuove fattispecie di reato a livello europeo, come il traffico d’influenza e l’abuso di ufficio.

