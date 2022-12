Che cosa ci insegnano i corruttori dell'Europa sul prestigio dell'Ue

Chiuso il Mondiale di calcio in Qatar, Mondiale spettacolare che ci auguriamo possa aiutare il Qatar non a nascondere la sua ambiguità nei confronti dell’estremismo, come successo in Russia quattro anni fa, ma a fare passi in avanti rispetto al suo avvicinamento all’occidente, resta ora da studiare l’altra spericolata competizione in cui il Qatar sembra essersi specializzato negli ultimi anni. Specialità che, a quanto pare, come abbiamo letto, coincide con l’utilizzo di soldi, molti soldi, che sarebbero stati messi in campo, via valigette, per conquistarsi discreta benevolenza al Parlamento europeo. Della storia del famoso Qatar gate sappiamo ancora poco, non così poco da non esserci fatti però un’idea sulla gravità delle accuse rivolte ad alcuni esponenti presenti e passati dell’Europarlamento, ma sappiamo una cosa chiara, finora trascurata, che ha a che fare con un tema che vale la pena approfondire e che riguarda il funzionamento della nostra democrazia, di quella europea in particolare. E la questione è questa: perché gli stati con un passato e un presente non estraneo alla pratica del canaglismo scelgono da anni di utilizzare il Parlamento europeo come un obiettivo strategico dei propri progetti di influenza politica?

