Il Qatar gate avvicina i Conservatori ai Popolari. Meloni: ora cambierà tutto

Bruxelles, dal nostro inviato. “Informatemi passo passo su tutti gli sviluppi del Qatar gate”. Giorgia Meloni l’altro giorno prima di debuttare al Consiglio europeo si è fatta mandare una “nota” dalla pattuglia di Fratelli d’Italia di stanza a Strasburgo, chiedendo di ricevere sempre aggiornamenti. In pubblico la premier ha usato un tono inflessibile e non di parte. Ha parlato dunque di “scenario preoccupante” e di “reazione decisa senza fare sconti” davanti a una situazione dai contorni “devastanti”. E però lo scandalo delle mazzette che sta squassando un pezzo di Parlamento europeo interessa anche Meloni in versione presidente dei Conservatori, e tanto. La cronaca di queste ore sembra far vacillare il patto fra Ppe e Socialisti. Di sicuro smentisce qualsiasi accordo di non belligeranza. “A quasi una settimana dall’inizio dello scandalo i socialisti non hanno riconosciuto il vero problema: una rete corrotta di politici e assistenti all’interno della propria famiglia politica insabbiata da dubbie Ong”, è stata la nota durissima del Ppe. Questo non vuole dire che salti la maggioranza Ursula che governa l’eurocamera, ma di sicuro in questo tritacarne tra chi osserva interessato ci sono sicuramente i Conservatori. In marcia di avvicinamento verso il Ppe. Un modo per entrare nell’odiato mainstream, lasciando la Lega di Salvini e il Rassemblement national di Le Pen al loro destino.

