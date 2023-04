Tre eurodeputati ci raccontano come il Ppe è diventato il partito di Kyiv

Andrius Kubilius, Rasa Juknevicienė, Andrzej Halicki spiegano come hanno reso i popolari il partito europeo più vicino alle istanze ucraine. E perché dopo l'Ue bisogna insistere per l'ingresso nella Nato

Strasburgo. Ci chiamavano ‘radicali’, ma oggi la linea dei Popolari europei sull’Ucraina è “un copia e incolla dei nostri tweet all’indomani dell’invasione russa”. A raccontarlo è l’eurodeputato lituano Andrius Kubilius, che insieme alla collega Rasa Juknevicienė, vicepresidente del gruppo, e al polacco Andrzej Halicki guida un’avanguardia di eurodeputati popolari dell’est Europa che nell’anno passato ha spazzato via le prudenze tedesche e le stranezze berlusconiane dalla linea politica del Ppe e l’ha portata all’avanguardia del sostegno a Kyiv. Dopo le sanzioni, l’invio di armi e la concessione dello status di paese candidato all’ingresso nell’Ue, il pacchetto di mischia dell’est, sostenuto dalla visita di Stoltenberg ieri a Kyiv, è pronto a una nuova spinta per far sì che il partito sostenga l’ingresso pressoché immediato dell’Ucraina nella Nato.