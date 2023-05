Meloni e Salvini come Marte e Venere. Il caso Schlein

Lei è Marte e lui è Venere, lui cerca di essere pop e social, lei va dritta al punto, e bada al sodo. E allora ieri Matteo Salvini si abbandonava allo sberleffo di Elly Schlein, la grande sconfitta delle elezioni amministrative, mentre Giorgia Meloni pensava addirittura di difenderla in pubblico perché “risollevare un partito non è roba che si fa in due mesi”. Lui postava irridente su Instagram i video di Schlein che, al rallentatore, scandisce la frase “e anche questa volta non ci hanno visto arrivare”, poi su Twitter mandava un “ciaone” alla segretaria del Pd, mentre lei si raccomandava con i suoi parlamentari: attenti al trionfalismo. Così, nello stesso tempo in cui Salvini esercitava la sua leadership sul campo di battaglia del Tié, la presidente del Consiglio ricordava la tracotanza del barbaro (celtico) Brenno che, vincitore su Roma, gettò la spada sulla bilancia chiedendo più oro e pronunciando quelle due famose parole che sono il contrario del saper vincere: “Vae victis”. Marte e Venere sono fatti per non capirsi, ma sono anche complementari, e se l’uno gioca sul campo della sparata e dell’empatia col sentimento fegatoso degli elettori di centrodestra l’altra pensa alla roba, al governo, e al motto antico di tenersi stretti gli amici ma soprattutto i nemici perché è nello specchio del nemico che rifletti te stessa.

