La destra un po' più moderata piace, la fuga dal moderatismo del Pd no. Lezioni dal voto nelle città

Per il centrodestra il doppio turno di solito è un sistema ostico. Eppure i risultati di ieri dimostrano come gli elettori cosiddetti moderati, indecisi, meno ideologici, non abbiano creduto alla narrazione di un 25 aprile permanente

Il centrodestra stravince, il centrosinistra straperde, l’effetto Schlein non si vede, il logoramento dell’esecutivo non si percepisce, la svolta moderata della Meloni non viene punita e la maggioranza di governo viene premiata anche laddove la sua espansione non era stata prevista. Lo ha fatto vincendo nelle grandi città al voto in Toscana (Massa, Pisa, Siena), vincendo in tutti i comuni al voto in Sicilia (Catania, Trapani, Siracusa, Ragusa) vincendo in storie roccaforti della sinistra (Ancona, Brindisi) e migliorando le proprie performance rispetto al numero di comuni amministrati prima della tornata elettorale. Due settimane fa, alla fine del primo turno, Elly Schlein esultò per le vittorie di Brescia e Teramo sottolineando la presenza oggettiva di un Pd “in ottima salute”. E la stessa Repubblica, il giorno dopo il primo turno, assecondando la narrazione della segretaria del Pd, arrivò a sparare su sei colonne un titolone spericolato: “L’onda di destra si è fermata”.