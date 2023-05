La sinistra riformista spiegata a Schlein. Parla la sindaca di Brescia Laura Castelletti

“Più che di effetto Schlein, direi che a Brescia si è visto un effetto Castelletti. Abbiamo dimostrato di saper vincere dando risposte concrete. Possiamo essere un modello per il centrosinistra riformista”. Ha appena vinto le elezioni nella città più popolosa chiamata al voto domenica e lunedì scorsi. Laura Castelletti è diventata la prima sindaca della storia di Brescia. Ma non è una novizia: per dieci anni è stata la vice di Emilio Del Bono, l’amministratore pragmatico del Pd, anche se lei ci tiene a precisarsi civica, laica, senza tessere di partito. “I cittadini hanno riconosciuto il nostro buono governo”, dice oggi al Foglio, dopo che del successo nel capoluogo bresciano s’è vantata anche la segretaria dem, in conferenza stampa dal Nazareno. “E’ stata la vittoria della continuità, ma anche il riconoscimento che i bresciani sanno essere concreti e solidali. Non si sono fidati delle passerelle di ministri, della premier Meloni e del presidente della Lombardia Fontana”. Schlein l’ha chiamata subito dopo la diffusione dei primi risultati ufficiali. “Ma mi hanno cercata per congratularsi anche Carlo Calenda ed Elena Bonetti”, racconta lei. A conferma che quel che è andato in scena nella Leonessa può rappresentare un punto di riferimento per la costruzione del centrosinistra da qui ai prossimi anni. Dimostrando che non per forza tutto debba ruotare attorno al rapporto con il M5s, visto che a Brescia i grillini hanno scelto di giocare in solitaria e non sono riusciti a eleggere neppure un consigliere comunale.

