"L'effetto Schlein? È a nostro favore". Il centrodestra festeggia i risultati delle comunali

All'indomani del primo turno delle amministrative il risultati parlano chiaro: la coalizione di governo vince 4-2 sul centrosinistra. "Faccio gli auguri a tutti i sindaci eletti nel primo turno delle elezioni amministrative. Il centrodestra conferma la sua forza di coalizione di governo, il valore della stabilità e della chiarezza di fronte agli italiani", ha detto la premier Giorgia Meloni. "Il consenso degli elettori ci sprona ad accelerare sulla realizzazione del programma di riforme economiche, sociali e istituzionali”, ha aggiunto.

Quello delle comunali è "un risultato secco in favore del centrodestra. Tra i quattro comuni dove vince il centrodestra ce n'è uno, Latina, che è passato di mano: cioè governava il centrosinistra e ora governa il centrodestra con Matilde Celentano, candidata di Fratelli d'Italia. E' l'unico salto che ci è stato da una parte all'altra dello schieramento", dice Fabio Rampelli esponente di Fratelli d'Italia.

"Il centrodestra mantiene una forza che non è una novità - dice Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana - il centrosinistra tiene e indica una possibilità di una inversione di tendenza là dove è unito costruisce coalizioni coese e indica un progetto".

Queste elezioni amministrative sono state anche derby tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del partito democratico Elly Schlein? "No, mi dispiace che qualche tifoso della Schlein ha fatto l'errore di farlo credere, poi i risultati hanno confermato il governo. Se c'è stato un effetto Schlein è a nostro favore", dice Giovanni Donzelli di FdI. E' sulla stessa linea anche Rampelli, che poi sul risultato deludente del M5s aggiunge: "I 5 stelle avevano all'origine il sindaco di Parma, il sindaco di Roma, il sindaco di Torino che non mi sembrano poca cosa. Adesso stanno al di sotto del 5 per cento e sono in crisi nera".

Dall'hotel Bernini, a Roma, il leader di Italia viva Matteo Renzi commenta il voto delle amministrative: "Io credo che non le abbia vinto nessuno o meglio che la vittoria delle amministrative la decide il secondo turno: se guardi i numeri ha vinto il centrodestra, ma in realtà al secondo turno è più forte il centrosinistra e io credo che al secondo turno la partita in molti comuni sarà aperta".