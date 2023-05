“Vi spiego perché ho chiesto a Schlein di non venire a sostenermi a Vicenza”. Parla il dem Possamai

Continuare a battere casa per casa. “Ogni giorno, da qui al silenzio elettorale. Tranne lunedì sera: sarò in curva a tifare Lane”. Giacomo Possamai non ne fa un mistero. “Forse è il mio unico punto in comune con Francesco Rucco”, il sindaco uscente di Vicenza. “Perché qui il calcio è una fede per tutti, a prescindere dalla categoria”. E mentre la squadra è in piena lotta per tornare in Serie B, la città torna alle urne il 28 e 29 maggio. “Il ballottaggio è come i playoff: si riparte da zero, consapevoli di dover giocare una partita molto diversa dal primo turno”. Dove il giovane candidato dem è andato oltre ogni aspettativa: nel cuore del Veneto, davanti al centrodestra. “Rucco cantava già vittoria, sventolando un sondaggio che gli dava 17 punti di margine. Non commetteremo lo stesso errore”. Però l’entusiasmo c’è. “Sicuro: stiamo compiendo un’operazione politica inedita”. Cioè? “Trasmettere un messaggio su misura per la città. Dalla lista civica ambientalista, sostenuta da Verdi e Sinistra italiana, fino al Terzo polo e Matteo Tosetto”, ex vicesindaco di Forza Italia. Coalizione larga, insomma. “Sì, ma pensata per Vicenza. Proprio per questo ho voluto evitare la sfilata dei big”, insiste Possamai. “Dall’altra parte sono venuti Giorgetti, Urso, Donzelli. E Salvini, quattro volte”. Lato Pd invece, nemmeno l’ombra di Schlein. “Lo stesso avrei fatto con Bonaccini, che votai alle primarie. È questione di trasparenza: i cittadini scelgono tra me o Rucco. Il confronto ha dimensione locale. Quindi meglio accogliere le testimonianze degli amministratori: Sala, Giordani, Nardella, Palazzi, Tommasi”.

