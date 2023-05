Albino Ruberti sarà amministratore unico di Risorse per Roma. Altro incarico dopo Acea

Il sindaco Gualtieri chiede la nomina del suo ex capo di gabinetto, dimessosi dopo il video della lite a Frosinone pubblicato dal Foglio. La scorsa settimana era stato indicato dalla città metropolitana come nuovo vicepresidente di Acea Ato 2

Dopo Acea Ato 2, Albino Ruberti avrà anche un altro incarico. L'ex capo di gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri approda infatti anche a Risorse per Roma, società in house di Roma Capitale che si occupa di urbanistica e patrimonio. La nomina in qualità di amministratore unico è stata chiesta dallo stesso Gualtieri, che ha presentato direttamente la candidatura di Ruberti, dimessosi il 19 agosto 2022 dopo che il Foglio aveva pubblicato il video di una lite a Frosinone in cui Ruberti minacciava i suoi interlocutori (""Vi sparo, vi ammazzo. Vi dovete inginocchiare"). L'ex capo di gabinetto aveva giustificato quel litigio parlando di non meglio precisati motivi calcistici, ma per ragioni di opportunità si era dimesso.

Come abbiamo già raccontato sul Foglio, risale alla scorsa settimana la delibera della città metropolitana di Roma capitale che nomina Ruberti come nuovo vicepresidente di Acea Ato 2, la società pubblico-privata che si occupa della rete e del servizio idrico di Roma.