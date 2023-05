Mattarella usa Manzoni per mostrare cosa si rischia a governare seguendo solo i sondaggi

"Il buon senso c’era; ma se ne stava nascosto, per paura del senso comune”. E il presidente della Repubblica ieri ha indicato con chiarezza quanto la fonte della sua preoccupazione possa essere facilmente individuata in un pensiero incompatibile con la difesa dell’interesse nazionale: il nazionalismo. Il capo dello stato, ieri, ha scelto di utilizzare il pretesto della commemorazione dei centocinquanta anni dalla morte di Alessandro Manzoni per mettere un po’ di ordine nel dibattito politico e mostrare le giuste coordinate da utilizzare per non uscire fuori dal perimetro del buon governo. Attraverso Manzoni, Mattarella ha denunciato “i pericoli che corrono oggi le società democratiche di fronte alla diffusione del distorto e aggressivo uso dei social media”.

