Così Raffele Fitto è diventato Mr Pnrr

Intanto, le frasi: “Siamo al governo da cinque mesi, non da cinque anni”; “immaginiamo un coordinamento unico dei fondi di coesione e fondi del Pnrr”; “i piani per gli stadi di Firenze e Venezia sono stati presentati da Mario Draghi”; “serve un’operazione verità”. E insomma sono giorni che Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, le Politiche di Coesione e il Pnrr nel governo Meloni, tenta di restare in equilibrio tra due opposti, che si trovi a Roma o a Bruxelles, e che si trovi o meno a parlare con sindaci che si propongono come possibili salvatori del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo che la Corte dei conti ha fatto emergere una serie di criticità nelle tempistiche della “messa a terra” del medesimo – anche visto l’incombere della cosiddetta “terza rata” da 19 miliardi e la speranza di riuscire a sistemare le cose con una proroga. E i due opposti, dice chi conosce Fitto nella sua attitudine di “post democristiano che conosce l’arte dello stare in piedi ovunque e comunque”, oscillano tra il dire (come Fitto ha detto) che alcuni progetti nell’ambito del Piano “non sono realizzabili entro il 2026”, e l’affermare, come Fitto ha fatto presente al commissario europeo per gli Affari economici ed ex premier Paolo Gentiloni, durante una cena all’ambasciata italiana a Bruxelles, che lui, ministro per il Pnrr, non è affatto “rassegnato” (intanto Fitto ha visto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, la cui materia impatta non poco sulla suddetta “messa a terra”).

