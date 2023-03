La governance del Pnrr è un rebus: I dubbi di Corte dei Conti e Bruxelles. E' caos in Senato

I giudici contabili paventano ritardi, la Commissione vuole vederci chiaro, e il ministro Pichetto è in affanno sugli emendamenti al decreto decisivo. Così per Fitto ridefinire le strutture direttive del Recovery resta un rompicapo, e a Palazzo Chigi iniziano a circolare seri dubbi

Che ci sia tensione nell’aria lo dimostrano questi senatori della Lega alla buvette del Senato. “Ieri si era detto oggi, oggi si va a domani”. Sembra una variazione del Macbeth (“Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow”), e invece è il travaglio della maggioranza sul Pnrr. Ce l’hanno con Nicola Calandrini, quelli del Carroccio: il presidente della commissione Bilancio che però, poveraccio, non può far altro che trasmettere ai suoi colleghi un’incertezza che è la stessa sua, costretto com’è ad attendere dal governo un cenno di chiarezza sul da farsi.