Con Schlein Meloni ha trovato l'opposizione perfetta

Dopo tre mesi adesso è chiaro perché la premier tifava per l'ex vicepresidente dell'Emilia-Romagna come nuovo segretario del Pd. Politica zero e raglio antifascista

Ella, anzi Elly, era la malinconia e il rammarico di Giorgia: “Peccato che non vinca la Schlein” scriveva Meloni a un amico giusto il 25 febbraio. E invece, il giorno dopo: Miracolo! Sorpresa. Evviva. Ella, anzi Elly, diventava segretario del Pd. E da allora in poi, non si può dire che le cose non siano andate a meraviglia. Per Meloni, s’intende. D’altra parte dove la trovi un’opposizione che invece di andare a guardare i pasticci che si combinano al governo, s’impanca in un dibattito surreale sull’opportunità o meno di far parlare Eugenia Roccella alla presentazione del suo libro al Salone di Torino?