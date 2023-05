Il difetto genetico del “Fondo sovrano” voluto dal governo

Oggi il consiglio dei ministri dovrebbe discutere il disegno di legge sul Made in Italy, proposto dal ministro delle Imprese Adolfo Urso, che tra l’altro istituisce un nuovo (ennesimo) fondo sovrano per acquisire quote di minoranza in “imprese nazionali ad alto potenziale o di imprese nazionali che, in ragione della rilevanza sistemica già raggiunta, possono generare importanti esternalità positive per il paese e ridurre i costi di coordinamento tra gli attori delle filiere coinvolte”. La dotazione, per la verità, è limitata: si parla di un miliardo di euro, a cui potrebbero aggiungersi afflussi privati più o meno spontanei (per esempio dalle casse previdenziali di professionisti). Quindi il fondo dovrà concentrarsi su un numero ridotto di interventi. Troppo pochi per fare la differenza? Forse. Ma è più probabile che, per quanto scarsi, siano comunque troppi. E’ vero che spesso le imprese italiane sono sottocapitalizzate. Ma questo problema difficilmente riguarda le aziende “ad alto potenziale” che in teoria sarebbero il target del fondo. Soprattutto, l’ingresso dello stato come socio è sempre un passaggio complicato nella vita di un’impresa, perché gli azionisti finiscono per avere un partner capriccioso, arrogante e ingombrante.

