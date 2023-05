Fine dell'idillio tra Fratelli d'Italia e Schifani. In Sicilia vincono gli assenteisti

Cercasi voglia di lavorare. Non l’ha detto chiaramente, ma è quello che intendeva il presidente del Parlamento siciliano, Gaetano Galvagno, congedandosi dai pochi stakanovisti che mercoledì pomeriggio hanno assistito all’ennesima seduta infruttuosa dell’Assemblea regionale. “La stragrande maggioranza degli assenti del centrodestra - ha detto l’esponente di Fratelli d’Italia, pupillo di Ignazio La Russa - mette in grandissimo imbarazzo questa Presidenza che non può andare avanti. Stiamo provando con i vice presidenti, che si alternano con me, a tenere l’aula sempre aperta, però per me è inaccettabile che dopo sei mesi non ci sia una grande passione per il lavoro per cui siamo stati investiti”. La seduta è stata rinviata a martedì prossimo, nel bel mezzo di una campagna elettorale per le Amministrative che a fine mese porterà alle urne gli elettori di 128 comuni dell’Isola (tra cui Catania e Siracusa).

