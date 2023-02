In Sicilia i consiglieri regionali si alzano lo stipendio di 890 euro al mese: "C'è l'inflazione"

A causa dell'aumento del costo della vita, nel bilancio interno dell'Assemblea di Palazzo dei Normanni è stato inserito un adeguamento delle indennità dei deputati. Ma per i sindaci, invece, non ci sarà alcun aumento

Alla politica siciliana non sfugge nulla. Figurarsi l’aumento del costo della vita. È per questo che l’aula di Palazzo dei Normanni, sede del parlamento più antico del mondo, ha adottato le necessarie precauzioni: inserendo nelle pieghe del bilancio interno dell’Assemblea, l’adeguamento Istat delle indennità dei deputati (è così che chiamano i consiglieri regionali a Palermo). Si passa dai 10,4 milioni dell’anno scorso agli 11,2 del 2023. “L’aumento deciso dell’inflazione nell’anno trascorso ha portato a una rimodulazione in aumento della spesa”, si legge in una nota degli uffici, come a giustificarsi per la manovra impopolare. L’incremento, nell’ordine di 10.700 euro l’anno pro-capite, garantirà a ognuno dei settanta parlamentari dell’Ars – tra cui il governatore, Renato Schifani – un aumento di 890 euro lordi al mese.