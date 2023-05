Chi vuole fare la festa all'Ue. I tanti meriti (e le poche mancanze) di Bruxelles

Ci sono ottime ragioni per celebrare oggi la festa dell’Europa, la festa della liberazione dai nazisti, con un tratto di orgoglio, con uno spirito ottimista e con uno sguardo di ammirazione per tutto ciò oggi rappresenta l’Unione europea, anche agli occhi di chi sull’Europa ha sputato per anni. Ci sono ottime ragioni per celebrare oggi questa festa partendo dalle parole potenti con cui l’ha voluta esaltare ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, convinto che “tutto il male che la Russia moderna porta con sé sarà sconfitto nello stesso modo in cui fu sconfitto il nazismo” (ieri Zelensky ha anche annunciato di aver firmato un decreto per far celebrare la festa dell’Europa anche all’Ucraina, ogni 9 maggio, allontanandosi ulteriormente dalla Russia, che il 9 maggio festeggia la vittoria dell’Urss contro i nazisti). E ci sono ottime ragioni per ricordare che, rispetto al 9 maggio di un anno fa, quando l’aggressione all’Ucraina era ancora fresca e l’Europa offriva spesso l’occasione di mostrare più i suoi tratti di debolezza che i suoi tratti di forza, l’Europa, rispetto alla minaccia russa, ha fatto tutto quello che c’era da fare per non farsi trovare impreparata, per difendere la libertà e per mostrarsi pronta a muoversi più con il passo da gigante che con lo scatto da topolino.

