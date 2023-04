Ora basta con il mito del grande balzo (europeo) in avanti

Ora che per forza di cose ne stiamo uscendo fuori con le solite procedure di normalizzazione, ricontrattazione, negoziato europeo eccetera, possiamo forse confessarcelo apertamente: con il piano di resilienza detto New Generation Europe, e già i termini abusati e retorici dovevano metterci in guardia, siamo entrati nello spazio mitico del “grande balzo in avanti”, come successe nella Cina rivoluzionaria della fine degli anni Cinquanta. Mao Tse Tung fallì nell’industrializzazione forzata, che costò a quanto dicono gli storici decine di milioni di morti per carestia. Il riformista precalendiano Liu Shao-Chi voleva procedere per gradi e integrare agricoltura e industria, idea benevolente e sensata che poi pagò cara durante la Rivoluzione culturale, il grande timoniere si voleva invece spicciare, intendeva dare un segnale di trasformazione radicale del modello di sviluppo del paese conquistato dalle sue truppe contro quelle del Kuomintang nel 1948, e il risultato economico e sociale fu un vero disastro.

