Il vero problema di Carlo Rovelli non sono nemmeno le sue balle, ma il popolo che se le beve 

La Liberazione in dubbio, l’Isis normalizzato e altre ciabattate. Il fisico mediatizzato incanta la folla al concertone del Primo maggio e inneggia alla "pace". Ma come la intende Putin

Il problema non sarebbe nemmeno Rovelli (Carlo, il fisico mediatizzato). Le sue ciabatte, le sue opinioni ciabattate. Il problema è di chi lo invita al Concertone a sparare putinate che nemmeno Pupo a Mosca avrebbe detto. Ma il popolo lo venera. Tanto che nemmeno si sono accorti che qualche giorno prima Rovelli aveva sputato sul sacro valore della Resistenza, peggio di La Russa su via Rasella: “Non sono sicuro che la nostra fosse una guerra di liberazione”. Ah no? “Verona fu bombardata dagli inglesi non dai tedeschi”. Era meglio tenersi i nazifascisti? E addirittura: “Mi pare che eravamo alleati per lungo tempo dei tedeschi”. Dunque la storia, e l’interpretazione ufficiale della Resistenza come insurrezione che ha riscattato l’Italia, sono false? Il vero problema, alla fine, è la pulsione patologica della sinistra irriflessiva a costruirsi, ogni tot, un nuovo papa straniero. Ci fu Pancho Pardi, poi venne Ingroia, e Saviano. Precipitati nel loro nulla uno dopo l’altro. Ora la stella è Rovelli. Ma se lo hanno ascoltato, davvero lo condividono?