"Onore ai Gap". La manifestazione contro La Russa a via Rasella

La sventagliata dei mitra è ancora ben impressa sul palazzo. Quando furono rinfrescate le pareti in tutto l’isolato su quell’edificio all’incrocio tra via Rasella e via del Boccaccio fu deciso di lasciare le impronte dei proiettili, le impronte della Storia, di una storia che, ce lo saremmo tutti volentieri risparmiato, a 80 anni di distanza fa ancora discutere. Era il 23 marzo del 1944, un gruppo di giovanissimi gappisti (gruppi armati partigiani), guidati dall’allora 22enne Rosario Bentivegna organizza un attentato esplosivo contro una compagnia nazista. Muoiono 32 soldati tedeschi. La vendetta è tremenda: 10 italiani ogni tedesco ucciso, le Fosse ardeatine. “Via Rasella non è stata una pagina gloriosa della Resistenza, i partigiani hanno ucciso una banda di semipensionati altoatesini”. Le parole del presidente del Senato Ignazio La Russa nei giorni scorsi hanno fatto trasalire non solo le opposizioni, ma anche tanti nel suo partito. Fino alle scuse. Non sono bastate. L’alleanza sinistra verdi ieri ha organizzato a Roma una manifestazione proprio davanti al palazzo ancora martoriato. Al secondo piano una famiglia americana visita un appartamento. “Lo compriamo?”. Sotto duecento persone reggono uno striscione. “Onore ai Gap, ora e sempre Resistenza!”. Sono gli anni 70 o il 2023? Massimiliano Smeriglio, eurodeputato Pd e uomo forte della sinistra romana, indossa il fazzoletto dell’Anpi con fierezza partigiana. Il verde Angelo Bonelli attacca La Russa: “Le scuse non bastano, si deve dimettere”. Per il Pd ecco la senatrice zingarettiana Cecilia D’Elia e il deputato Andrea Casu. Calenda non c’è, ma il Terzo polo ha mandato una sua delegazione capitana da Luciano Nobili. Non c’è invece nessun grillino con girocollo esistenzialista, fa troppo caldo d’altronde.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE