“Seminari per il futuro”, con un occhio al governo e uno al Pd. Parla Lia Quartapelle

È il giorno in cui il governo va sotto alla Camera, con lo scostamento di bilancio respinto per sei voti. “Delle due l’una”, dice la segretaria pd Elly Schlein: “O siamo di fronte a un episodio di imperdonabile sciatteria o alla prova conclamata delle divisioni della maggioranza. In entrambi i casi si dimostra la totale inadeguatezza di questo governo e di questa maggioranza, che dovranno risponderne davanti al paese. Sono andati sotto per mancanza dei voti necessari sullo scostamento di bilancio, ovvero una decisione fondamentale che impatta sui conti pubblici e quindi sulle famiglie e sulle imprese”. Intanto, la mattina, il tema conti pubblici, famiglie e imprese veniva affrontato nell’area riformista del Pd, dove le deputate Marianna Madia e Lia Quartapelle, con il senatore Filippo Sensi, hanno organizzato un ciclo di seminari, presentato ieri con l’obiettivo, dice Quartapelle al Foglio, di “colmare da un lato il vuoto a cui il governo ci ha inchiodati” e dall’altro di “porre rimedio a quella che nel nostro elettorato è stata percepita come mancanza di idee. Siamo un partito affidabile, sì, ma evidentemente non è bastato”.

