La rivoluzione pigra. Il peso del Pd sulle spalle di Elly Schlein

Per molti anni gli osservatori – o perlomeno quella piccola parte di loro non del tutto persuasa dall’idea di far eleggere il vertice di un partito ai passanti, con le cosiddette “primarie aperte” – si sono domandati cosa sarebbe accaduto se un giorno i famosi “esterni”, tanto inseguiti e coccolati sin dai tempi dei primi esperimenti del Pds di Achille Occhetto, avessero scelto come segretario un perfetto estraneo. Ora lo sappiamo. Il problema non è che Elly Schlein abbia espresso in passato posizioni in contrasto con le scelte compiute dal suo partito a tutti i livelli, dalla politica internazionale all’amministrazione locale, dai diritti civili ai rifiuti: è fisiologico che un nuovo gruppo dirigente imprima una svolta alla linea politica seguita fino a quel momento (ed è altrettanto fisiologico che su alcuni argomenti sia il nuovo leader ad adeguarsi). Il punto è che qui non c’è nessun nuovo gruppo dirigente e nessuna svolta, per la semplice ragione che i veri vincitori dell’ultimo congresso sono stati il segretario uscente, Enrico Letta, regista di tutta l’operazione che ha riportato Schlein nel Pd appena in tempo per farla candidare, e Dario Franceschini, che non perde un congresso dal 2009 (e solo perché nel 2009 il candidato era lui, il che gli rendeva tecnicamente impossibile schierarsi col vincitore). Non a caso a loro sono andate le uniche due posizioni di un qualche valore per un partito collocato all’opposizione: il capogruppo alla Camera, Chiara Braga (a Franceschini) e il capogruppo al Senato, Francesco Boccia (a Letta).

