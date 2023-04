Politica e maternità. Il Pd al bivio sulla strada dei diritti

Il paragone non sembri azzardato ma quello che sta capitando nella sinistra italiana, segnatamente nel Pd, sulla questione dell’utero in affitto – la segretaria Schlein da sempre e fermamente pro, il corpo del partito spaccato tra favorevoli, contrari e ignavi – somiglia molto a quello che succede nel Partito democratico americano sulla faccenda dei trans negli sport femminili, tema che si è imposto in primissimo piano nella politica americana. Il presidente Biden, risolutamente pro, deve vedersela con un elettorato che si divide di fronte alle performance del maestoso corpo maschile della nuotatrice trans Lia Thomas, citius, altius, fortius, formidabile schiappa (462esima) quando gareggiava con uomini e saldamente al primo posto nella classifica femminile. La grande maggioranza dei cittadini americani (il 62 per cento secondo un sondaggio Gallup) vorrebbe liberare lo sport femminile dagli ultracorpi maschili. L’elettorato democratico è lacerato sul tema. Hillary Clinton aveva avvertito, intervistata dal Financial Times: o su questa storia dei trans cambiamo musica o rischiamo di andare a sbattere.

