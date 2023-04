La fuga di Artem Uss, tra commedia e il precedente di Mifsud

Semplifichiamo estremamente. Il figlio di un governatore russo amico di Putin, ricercato negli Stati Uniti e sospettato di essere una spia, fugge dagli arresti domiciliari in Italia alla vigilia della sua estradizione a New York, si libera del braccialetto elettronico che non funzionava come quello dell’orsa Jj4 e ricompare a Mosca qualche giorno dopo mentre il padre ringrazia certi misteriosi “amici stranieri”, si presume italiani, che lo hanno aiutato a scappare. Nessuno vigilava. Nemmeno i servizi segreti. Insomma Artem Uss, ricercato per frode bancaria, violazione dell’embargo sul petrolio venezuelano e sospettato dagli americani di “traffico di materiale militare dual use” era meno controllato di un ladro di motorini. Ecco all’incirca il commento informale dei servizi segreti italiani: “Nessuno ci aveva avvertito”.

