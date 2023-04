Il rischio di usare le partecipate solo come un braccio operativo dello stato

Dare ai manager pubblici una ampia libertà di azione consentendo ad essi di muoversi in termini praticamente privatistici. Una scelta che fece svoltare l'Italia negli anni Cinquanta e che dovrebbe illuminare il dibattito odierno

Archiviate le nomine – con tutto la coda di umane passioni che comprensibilmente le accompagnano – possiamo porci la domanda più rilevante (e forse anche più interessante). Che idea ha la politica italiana delle società in cui, direttamente o indirettamente, lo stato compare come azionista di maggioranza relativa (se non assoluta)?