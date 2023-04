Meloni salva il governo ma perde su Enel. Cattaneo-Scaroni per compensare Eni

Lega e Forza Italia hanno segnato. Il trio, Salvini, Giorgetti e Tajani, ai tempi supplementari, rovescia la partita “Nomine e partecipate di stato”. Flavio Cattaneo viene infatti indicato ad di Enel. Il preferito di Giorgia Meloni, il favorito, l’ad di Terna, Stefano Donarrumma, non passa. Alla presidenza di Enel viene nominato Paolo Scaroni, così come chiedeva Silvio Berlusconi. L’ad Matteo Del Fante resta invece al comando di Poste. Il presidente sarà Silvia Rovere. A Leonardo va la coppia Cingolani ad e Stefano Pontecorvo (presidente). A Eni rimane saldo Claudio Descalzi mentre il generale della Gdf Zafarana ottiene la presidenza. La notte dell’11 aprile, Meloni stava per perdere il governo. Adesso i nomi ci sono. L’elenco dei manager e dei presidenti di Eni, Enel, Leonardo e Poste è stato depositato dal Mef.

