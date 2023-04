Impero Meloni-Fazzolari, le partecipate di stato tutte "a loro!"

Le manca solo la luna. Giorgia Meloni si è presa tutto. Enel, Eni, Poste, Leonardo e Terna. Cinque amministratori delegati su cinque, scelti da lei, senza mediazione, senza tenere conto delle resistenze di Lega e Forza Italia. E’ quanto gli alleati di governo garantiscono quando questo giornale viene chiuso. Ai due partiti, prima del Cdm, la premier ha comunicato: “Queste sono le figure che ho in mente, grazie”. I messaggi di Lega e Forza Italia ai giornalisti: “Oggi nasce l’Impero Meloni”. I nomi degli ad sono Descalzi (Eni), Cingolani (Leonardo), Donnarumma (Enel) Del Fante (Poste) Di Foggia (Terna). E per fortuna, lo aveva annunciato Salvini, “chiuderemo la partita delle nomine in serenità”. La serenità è tale che il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha spostato il suo volo per l’America di un paio d’ore. Sono ore passate, si racconta, a ragionare, nell’ufficio di Giovanbattista Fazzolari, sulla nomina di Donnarumma come ad di Enel. Anche i ministri di FdI avrebbero avvisato la premier: “La sua nomina potrebbe finire sotto l’attenzione di Consob e Antitrust. Attenta”. Si scrive sotto un’alluvione di telefonate: “Le liste dei cda verranno comunicate a giornali chiusi”; “Meloni vuole che vengano comunicate oggi”; “c’è un problema donne. Dove sono le donne?”.

