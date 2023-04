Le scelte sulle partecipate offrono buone notizie sulla sicurezza nazionale

Manuale Cencelli? Anche. Spoils System? Certo. Ma le nomine annunciate ieri non si prestano a ricostruzioni all’insegna del déjà-vu. Al vertice delle maggiori aziende a partecipazione statale il governo ha scelto manager competenti, privilegiando spesso la continuità e la geopolitica o, per dirlo all’americana, la sicurezza nazionale. Il lungo braccio di ferro all’interno della maggioranza si è svolto infatti sull’energia e sulla difesa, cioè su Eni, Enel e Leonardo e si è risolto con il risultato di due a uno a favore di Giorgia Meloni che ha tenuto duro sui candidati ai quali teneva di più: la conferma di Claudio Descalzi all’Eni e la scelta di Roberto Cingolani come amministratore delegato di Leonardo. In cambio ha ceduto i vertici dell’Enel alla coppia Salvini-Berlusconi con l’amministratore delegato Flavio Cattaneo (molto vicino anche a Ignazio La Russa) e il presidente Paolo Scaroni che aveva guidato l’azienda elettrica dal 2002 al 2005, nominato dal governo Berlusconi, prima di passare all’Eni. Una decisione non facile da accettare per Giorgia Meloni che ha sacrificato Stefano Donnarumma il quale è rimasto anche fuori da Terna (dovrebbe andare alla Cassa depositi e prestiti in stand by per quando scadrà Dario Scannapieco l’anno prossimo). Nella società che gestisce la rete ad alta tensione è stata scelta come ad Giuseppina Di Foggia, che lascia la Nokia Italia; Giorgia Meloni mantiene così l’impegno di collocare una donna alla guida di una grande azienda pubblica, mentre la presidenza va a Igor De Blasio, ad di Arexpo e nel cda della Rai in quota Lega. Confermato alle Poste Matteo Del Fante grazie all’ottima performance e ai progetti messi in campo. Presidente sarà Silvia Rovere che proviene da Assoimmobiliare.

