Sorpresa. Le super nomine rispondono a criteri di competenza, non di appartenenza

La descrivevano come "Meloni pigliatutto", ma il decisionismo della premier non può essere descritto come una sorta di occupazione delle poltrone. Sarebbe scorretto e controproducente

Sulle nomine delle principali partecipate pubbliche diversi quotidiani hanno lanciato la narrazione di una “Meloni pigliatutto”, quasi come se la presidente del Consiglio stesse occupando militarmente o politicamente le aziende di stato. Sicuramente Meloni sta mostrando un discreto metodo decisionista, ma c’è una grossa differenza tra “pigliare” e “decidere”. Almeno nelle cinque grosse aziende controllate dallo stato – Eni, Enel, Terna, Leonardo e Poste – la premier non ha imposto nomi di parte o di partito, ma personalità che erano già state indicate da altri governi o comunque non etichettabili come “di destra”.