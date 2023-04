Carraro (Confindustria Veneto): "Schlein ascolti e dia risposte alle imprese"

“La politica economica di Elly Schlein? Non l’abbiamo ancora capita. Certo, è passato poco tempo. L’attenzione è rivolta a chi detiene lo scettro del potere. Ma anche a lei toccherà molto presto fare un bagno di realtà per cercare di dare risposte a noi imprenditori”. Abbiamo chiamato il presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro per sapere se anche lui, oltre a esponenti del suo stesso partito, rimprovera alla nuova segretaria dem di non avere ricette in campo economico, tutta presa com’è dalla rivendicazione di battaglie identitarie: gender, ambientalismo e nuovi diritti. “Che sono giuste”, ammonisce Carraro. “Ma poi come minoranza bisogna saper fare proposte, indicare qual è la linea da seguire per lo sviluppo del paese. E invece vedo che in segreteria ci sono poche persone competenti riguardo ai temi che ci interessano. Bonaccini aveva molto chiara quale fosse l’agenda per noi imprenditori. Rispettiamo molto la vittoria di Schlein, ma siamo curiosi di sapere come si muoverà da qui ai prossimi mesi. Perché le progettualità che riguardano noi non possono che avere delle ricadute positive su tutto il paese, ed è bene che prima o poi lo riconosca”.

