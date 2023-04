“La segreteria Schlein? Profilo alla Corbyn”, dice l'ex senatore Andrea Marcucci

Ventuno nomi per una sorta di governo ombra, e la promessa di “continuare a essere un problema per il governo Meloni”: la nuova segreteria di Elly Schlein nasce con una diretta su Instagram e con una forte impronta identitaria di sinistra-sinistra per quella che la neo segretaria definisce “squadra di alta qualità”. Tuttavia la stessa squadra desta qualche preoccupazione in chi pensa che l’impostazione e i contenuti finora veicolati da Schlein possano mettere a rischio il profilo riformista del partito. Per esempio Andrea Marcucci, senatore nella precedente legislatura ed esponente di Base riformista, dal 26 febbraio, giorno della vittoria di Schlein alle primarie, ha più volte espresso la propria preoccupazione (“siamo passati in pochi mesi dall’agenda Draghi a un partito che sembra assumere come modello Mèlenchon”, ha scritto su Twitter qualche giorno fa, dopo aver sottolineato in varie occasioni che un “cambio di rotta internazionale” nel Pd, per esempio, sarebbe stato incompatibile con la sua presenza nel partito). E ora, di fronte a un elenco di nomi per la maggior parte di rottura rispetto al precedente profilo pd, e per alcuni aspetti molto “movimentisti”, Marcucci osserva: “Avevo detto Mélenchon, ma il profilo scelto da Schlein assomiglia molto anche a quello di Jeremy Corbyn”.

