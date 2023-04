Floridia eletta presidente della vigilanza Rai: regge l'accordo maggioranza-opposizione

La senatrice grillina al vertice della commissione bicamerale: la vota anche il Terzo polo. Boschi e Montaruli nuovi vicepresidenti

La senatrice del M5s Barbara Floridia è stata eletta presidente della commissione bicamerale di Vigilanza sulla Rai. L'attuale capogruppo grillina al Senato (che dovrà lasciare l'incarico) ha ottenuto 39 voti (su 42 membri della commissione): gli altri tre voti sono andati uno a Maria Elena Boschi (Azione-Iv), una scheda bianca e una nulla. L'elezione di Floridia era piuttosto scontata: da sempre la presidenza della commissione di Vigilanza sul servizio pubblico è appannaggio delle forze di opposizione. Nella scorsa legislatura l'incarico era stato ricoperto dal parlamentare di Forza Italia Alberto Barachini.

"Per noi le Commissioni hanno rilevanza istituzionale e non sono una partita politica. Per questo rispetteremo gli accordi e voteremo come presidente della Commissione di Vigilanza Rai la senatrice Barbara Floridia, indipendentemente dalle scelte che faranno i rappresentanti del Movimento 5 Stelle per gli altri incarichi della Commissione", aveva annunciato l'esponente del Terzo polo Maria Elena Boschi prima del voto. La stessa Boschi è stata eletta vicepresidente della commissione (con 19 voti), ruolo che ricoprirà insieme alla deputata di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli (16 preferenze ottenute). Segno che l'accordo sottoscritto tra maggioranza e opposizione ha tenuto.

Per quanto riguarda le altre forze politiche, il Partito democratico aveva annunciato in mattinata di aver nominato il deputato Stefano Graziano come suo capogruppo in commissione.

Floridia è stata candidata ed eletta in Senato con il Movimento cinque stelle nel 2018. Nell'epoca del governo Draghi ha ricoperto l'incarico di sottosegretaria all'Istruzione. Per il M5s è stata anche candidata come presidente alle ultime regionali in Sicilia, dopo il fallimento dell'esperimento del campo largo. E' considerata uno dei fedelissimi dell'ex premier Giuseppe Conte.