Enav, le nomine: Pasqualino Monti nuovo ad e Bruni presidente

Il governo sceglie come ad di Enav Pasqualino Monti (già presidente dell'autorità portuale di Palermo) e Alessandra Bruni. Viene bocciata la linea leghista Borghi-Bagnai

Pasqualino Monti sarà il nuovo ad di Enav e Alessandra Bruni la presidente. Il governo ha deciso. Il Mef ha depositato le liste dei membri che siederanno nel Cda della partecipata di stato. Monti, è attuale presidente dell’autorità portuale di Palermo. Bruni è invece avvocato dello stato e docente all’Università La Sapienza.

Nel Cda entrano come consiglieri: Franca Brusco, Stefano Arcifa, Carla Alessi e Giorgio Toschi, ex comandante generale della Gdf e attuale collaboratore a titolo gratuito del vicepremier Antonio Tajani. Viene bocciata la liena Borghi-Bagnai che da giorni si batteva per la riconferma di Roberta Neri o la promozionie di Pietro Bracco