Scholz o Macron? Le intese incerte di Meloni, che finisce per essere usata dagli alleati

Tra nulla di fatto su biocarburanti e ricerche di alleanze sul nucleare. La premier in Europa sta facendo fatica a forzare la mano in modo tattico su alcuni dossier e a insinuarsi nel cuore franco-tedesco

A Palazzo Chigi dicono che in fondo “è sempre stato così”. Che l’Italia, costretta un passo indietro rispetto a Francia e Germania, non può fare altro che insinuarsi nel gioco delle parti tra i due amici prediletti. Questo, almeno, lo dicono i pragmatici. Gli altri, i teorici della Fiamma, insistono che “ora non si va più col cappello in mano, ma a testa alta”. La verità è che, nel dubbio sul da farsi, Giorgia Meloni rischia di finire utilizzata, malgré soi, ora da Scholz ora da Macron.