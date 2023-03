L'algoritmo Elly Schlein dà le stesse risposte di Siri e di Alexa

La neosegretaria del Pd non si fa fare domande, perché forse non ha le risposte. Un problema per il Pd di governo

Rilascia dichiarazioni. Ma non risponde alle domande, per esempio. Roma, per dirne una, è piena di monnezza. E il sindaco è ovviamente del Pd. Ebbene il segretario, pardon la segretaria, cosa ne pensa? Termovalorizzatore sì o no? Una risposta chiara. Boh. E non è una questione locale, attenzione. E’ un orizzonte di futuro per l’Italia intera. E la guerra in Ucraina? Chissà. E le si può chiedere, alla signora segretario, come concilia lei, per dirne un’altra, quel sonoro “estirpiamo i cacicchi e i capibastone dal partito” con il fatto che i cacicchi e capibastone del Pd sembrano sostenerla tutti? Ah, saperlo.