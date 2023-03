Lo Russo: "Sulle registrazioni dei figli delle coppie gay ora il Pd ottenga risultati"

A marzo dello scorso anno, da sindaco di Torino Stefano Lo Russo è stato tra i primissimi a sospendere la registrazione dei figli delle coppie omogenitoriali. "Sono molto amareggiato", disse. Ma prima un pronunciamento del tribunale di Torino, poi della Corte d'Appello dello stesso capoluogo piemontese, lo avevano convinto che come ufficiale di governo non potesse fare altro, dismettendo quel registro introdotto dalla sindaca grillina Chiara Appendino nel 2018. Adesso, dopo aver visto il sindaco di Milano Beppe Sala trovarsi nella stessa identica condizione, in seguito all'ammonimento del prefetto, torna a chiedere che il problema lo si affronti a livello nazionale con una legge, senza perdere altro tempo. "Perché va bene porre la questione politica, scendere in piazza. Su questo sono d'accordo con la nostra segretaria Elly Schlein. E però abbiamo anche l'obbligo di ottenere dei risultati in Parlamento", spiega Lo Russo al Foglio. "Possiamo provarci anche in questa legislatura, con questa maggioranza. Credo non siano così monolitici e spero in un'illuminazione generalizzata, almeno quando si tratta di tutele nei confronti dei bambini".

