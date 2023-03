Rubare voti a Conte e portare il Pd al 25 per cento. Il primo piano di Schlein

La neosegretaria ha intenzione di capire se Bonaccini è in grado di controllare i suoi sponsor. E del M5s pensa: siamo in competizione

Rimpiattino/1. E’ come il gioco del nascondino. Domenica sera, quando Elly Schlein ha deciso di incontrare i giornalisti nel quartier generale del suo comitato a Roma, alcuni esponenti del Pd hanno evitato accuratamente di farsi inquadrare dalle telecamere perché non si dicesse poi che dietro la neo segretaria del Partito democratico ci sono i capicorrente dem. Perciò Andrea Orlando non si è proprio fatto vedere. Mentre gli esponenti (numerosi) di Areadem (quelli laziali che hanno fatto gentile omaggio di quella regione a Schlein) che erano quasi tutti al quartier generale prima che la nuova leader arrivasse si sono chiusi in una stanza per non farsi vedere, lasciando sul palco solo il volto giovane di quella corrente: Michela De Biase.