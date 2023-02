Per Conte e i 5 stelle Schlein ha vinto perché li imita

Competizione o cooperazione? Le reazioni del mondo grillino alla vittoria delle primarie del Pd di Elly Schlein oscillano tra la speranza di aver ritrovato un alleato e la preoccupazione di ritrovarsi invece un pericoloso competitor nello stesso campo, e dunque, nello stesso bacino elettorale. Da un lato, come auspicava Conte, il popolo dem ha scelto una segretaria più adatta, almeno a parole, al dialogo con i 5 stelle. Dall’altro un Pd così simile alla creatura che fu di Grillo e oggi è dell’avvocato di Volturara Appula, può sottrarre voti e vanificare il sogno di Conte, il sorpasso sul Pd alle elezioni europee del 2024. La speranza dell’egemonia grillina sul centrosinistra italiano. La notizia comunque è grossa e dunque va commentata. Per farlo la comunicazione del M5s sceglie di veicolare un messaggio semplice. Con variazioni sul tema lo ripetono diversi parlamentari. E il commento è circa questo: Schlein ha vinto perché nella sua agenda ha inserito i nostri cavalli di battaglia – salario minimo, transizione ecologica, etc – quelli che il Pd di Letta aveva invece rinnegato per seguire l’agenda Draghi, adesso il Pd può seguirci. Era partito il capo, Giuseppe Conte, con un tweet ieri sera: “Gli elettori Pd hanno chiesto un cambiamento rispetto a chi ha barattato le misure del Conte 2 su lavoro, ambiente, povertà, sostegno a imprese e ceto medio con la vuota agenda Draghi. Su questi temi noi abbiamo già da tempo progetti chiari”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE