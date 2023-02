Zia Meloni. L'elezione di Schlein è "una fortuna per noi". Per le partecipate vuole profili rosa

Mancava poco e la votava pure Giorgia Meloni. Le libera spazio al centro, le offre un pretesto per frenare gli appetiti degli alleati, le consente di ripetere che “una cosa è governare e un’altra è parlare come gli studenti dei licei occupati”. In breve: per la premier, la nuova segretaria del Pd, Elly Schlein, è “la nostra magnifica occasione”. Il Pd, prevede Meloni, “si radicalizzerà a sinistra e abbiamo dunque la possibilità di attrarre moderati in uscita”. Vuole in pratica scalare i riformisti stanchi e il partito dei sindaci che è stato il vanto del Pd. Inoltre: la lingua della Schlein, sempre per Meloni, non farà altro che spaventare Confindustria e una società, come quella italiana, anziana. Se fosse una famiglia, Meloni sarebbe la zia e Schlein la nipote ribelle, Elly nel metró.

