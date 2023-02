L'inner circle di Schlein: tutti gli uomini e le donne della nuova segretaria Pd

“Non basto io, ciascuna o ciascuno di noi ci metterà un pezzo di sé”, ha detto la neosegretaria Pd Elly Schlein la notte della vittoria, mettendo sempre per prime le donne anche nelle desinenze, come per ricordare il mantra della sua mozione (“leadership femminile e femminista”) al nuovo Pd rigenerabile con futuro tesseramento (da aprirsi il prima possibile, ha auspicato Schlein durante il passaggio consegne con Enrico Letta). Ma il non bastare e non bastarsi, a livello meno teorico, vuol dire circondarsi delle persone che nella campagna per la segreteria erano per Schlein in prima linea. Ed è stato infatti così che il cerchio magico di Elly (“inner circle!”, corregge inorridito un deputato schleiniano) si è reso plasticamente visibile nelle ore precedenti alla proclamazione dei risultati, nella sequela di abbracci prioritari della quasi-segretaria che entrava alla Spazio Diamante, il teatro in via Prenestina dove dirigenti e attivisti attendevano i risultati, già con dati sostanziosi dalla sua parte.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE