Riccardo Magi nuovo segretario di +Europa: "Ora uniamo le forze liberal-democratiche"

L'ex leader dei Radicali prende il posto di Benedetto Della Vedova e apre la partita delle alleanze nel centrosinistra. Pizzarotti neopresidente, la portavoce di Bonino Taibi nuova tesoriera

Riccardo Magi è il nuovo segretario di +Europa: l’ex leader dei Radicali e fra i fondatori del partito di Emma Bonino è stato eletto al congresso di ieri con 211 voti a favore. La nuova squadra vede l’ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti nel ruolo di presidente e la storica portavoce di Bonino Carla Taibi come tesoriera. Magi prende il posto di Benedetto Della Vedova il quale, prima dell’inizio del congresso, si augurava che fosse proprio il deputato radicale a succedergli alla guida del partito.

La concomitanza dell’elezione di Magi al vertice di + Europa con quella di Elly Schlein come neosegretaria del Pd apre un’incognita sulle alleanze nello schieramento di centrosinistra, in vista delle Europee del 2024 (dove si voterà con il proporzionale e una soglia di sbarramento al 4 per cento). La nomina di Magi fa presagire una ricucitura del partito di Emma Bonino con il Terzo polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi, dopo che l’alleanza alle ultime politiche era saltata all’ultimo per volontà del capo di Azione. “Bisogna capire cosa gli amici del Terzo polo pensano di temi per noi vitali: siamo sempre stati aperti a contribuire alla costruzione di un progetto che unisca le forze liberal-democratiche”, ha detto il neosegretario al termine del congresso di ieri.