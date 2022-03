Magi: "L'accordo Conte-Putin durante la pandemia mise in pericolo la nostra sicurezza"

"Andremo avanti, vogliamo capire. Perché il governo rossogiallo sulla missione russa in Italia ci ha sempre fornito risposte lacunose, insoddisfacenti". Fino a che punto siete disposti a spingervi? "Chiederemo a Conte di chiarire pubblicamente cosa si disse in quelle famose conversazioni telefoniche con Putin". Il deputato Riccardo Magi, radicale e presidente di +Europa, già nell'aprile 2020 con un'interrogazione parlamentare chiese conto al governo della spedizione "Dalla Russia con amore": 13 quadrireattori e 104 militari russi sbarcarono il 22 marzo 2020 (esattamente due anni fa) a Pratica di Mare con l'obiettivo di aiutare l'Italia alle prese con le primissime fasi dell'emergenza Covid. Un'operazione che già nell'immediato aveva destato più di un'apprensione. E che, letta con gli occhi di oggi, assume contorni sempre più inquietanti. "Se uno non ha troppa confusione in testa sul regime autocratico di Putin, lo capisce immediatamente che quell'intervento venne condotto con modalità molto particolari: una presenza militare importante, tra cui anche figure di spicco come generali e membri dell'intelligence. Ma soprattutto, fu accolto con grande enfasi da parte del governo italiano. Senza alcuna spiegazione pubblica, come se fosse normale che un regime extra Nato operasse liberamente in Italia. E per giunta senza nessun tipo di accordo formale".

Perché questo è il nocciolo della questione posta dall'esponente radicale.

